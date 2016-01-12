Крымский блэкаут: в Керчи хлебные магазины отключают от света

В число предпринимателей, которых отключат от энергоснабжения, попали и хлебные магазины. Об этом на ежедневном заседании по ЧС сообщил "заместитель главы администрации" Богдан Жорняк, передает Керчь.ФМ.

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По его словам, кроме промтоварной группы, будут отключены продуктовые магазины: "Продуктовой группе есть поблажки, мы их будем отключать в самую последнюю очередь".

Представитель оккупационной власти прокомментировал жалобы предпринимателей по этому поводу: "Эти звонки и обращения на "Совмин" и Владимиру Владимировичу ни к чему не приведут. Вы просто заваливаете нас ненужной работой. Для того, чтобы делать вам отписки и делать вам копии решения штаба. Предприниматели предупреждались, еженедельно по нескольку раз".

"Мы хлебников предупреждали раз 8 по этому поводу. За это время можно было либо купить генератор, либо выйти из ситуации другим образом. Точно также там купить какие то аккумулирующие средства и работать дальше", - заявил Жорняк.

Как отмечают в "ведомстве", отключению не подлежат пока только аптеки. Спорный вопрос на счет электроэнергии банков города.

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"Банки не очень добросовестно относятся к собственной работе. Массово поступают жалобы об отсутствии денежных средств в банкоматах. А когда начинаем их немножко прижимать, сразу идут жалобы, что вы нас отключаете, и люди деньги получить не могут. Палка в двух концах. Банк не может купить себе генератор", - сказал чиновник.

Напомним, в ночь на 30 декабря была повреждена опора ЛЭП "Каховская-Титан" в Херсонской области, которая поставляла электричество в Крым.

1 января начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо заявил, что электроопору полностью демонтировали и уже установили новую, которая готова к работе.