"Укртрансгаз" восстановил газопровод во Львовской области

Оператор газотранспортной системы Украины – госкмпания "Укртрансгаз" завершила восстановление разгерметезированного 10 января газопровода во Львовской области, сообщает пресс-служба компании.

"Аварийные бригады "Укртрансгаза" успешно завершили работы по восстановлению целостности разгерметизированного газопровода на Львовщине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность восстановительных работ составила менее 48 часов.

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Как сообщал УНИАН, 10 января были приостановлены поставки природного газа 14 населенным пунктам во Львовской области из-за разгерметизации газопровода. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, а транспортировка газа в Европу не прекращалась.

В середине дня 11 января газоснабжение отключенных населенных пунктов было возобновлено.

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Справка УНИАН. Это уже второй в наступившем году случай разгерметизации на газопроводах. Первый произошёл 1 января 2016 года, когда в результате разгерметизации участка газопровода "Союз" на территории Хустского района Закарпатья произошел взрыв газа с последующим пожаром и поднятием огненного столба на 50 метров в высоту. В результате аварии никто из людей не пострадал, масштабных разрушений нет, вред окружающей среде не нанесен. Отключения населенных пунктов Закарпатья не было, транзит газа из России в страны Евросоюза не нарушался.

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2 января в полиции заявили, что причиной пожара на газопроводе стала разгерметизация трубы на глубине 1-1,5 метра из-за проседания почвы. При этом в полиции подчеркнули, что труба, в которой газ воспламенился в лесу возле села Городилово Хустского района, является резервной. Поставки газа по ней в Словакию не осуществлялись. 5 января восстановительные работы были завершены.