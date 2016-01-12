В Сбербанке России готовятся к нефти по $25

Сбербанк России в своем планировании на 2016 год начал расчёты по стрессовому сценарию, при котором цена на нефть составляет 25 долларов за баррель, сообщает ВВС со ссылкой на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

"Теперь 30 долларов уже неактуально. В нашем бизнес-плане это был пессимистичный сценарий, а в начале года он стал реальным. Конечно, мы уже начали тестировать сейчас 25 долларов", - сказал Греф.

По его подсчётам, при таких ценах на нефть российская валюта может подешеветь до "80 рублей с копейками" за доллар.

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Во вторник днём средняя цена на нефть марки Brent на мировых площадках составляла 31,5 доллара за баррель.

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По мнению главы Сбербанка, на столь низком уровне цена на нефть не должна долго продержаться, но и рассчитывать на её резкое повышение не стоит.

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"Это не дает для нас никаких возможностей жить самоуспокоенной жизнью. Я не верю в восстановление прошлой жизни", - подвёл итог Герман Греф.