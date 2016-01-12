Украина отказалась от планов импортировать в 2016 году электроэнергию из России

Министерство энергетики и угольной промышленности, в отличии от 2015 года, в прогнозном балансе электроэнергии объединенной энергосистемы Украины на 2016 год не закладывает импорт российской электроэнергии, говорится в официальном ответе министерства на запрос УНИАН.

"В прогнозном балансе электроэнергии ОЭС Украины на 2016 год импорт электроэнергии предусматривался на уровне "0". Аналогичный показатель заложен и в прогнозном балансе электроэнергии ОЭС на январь 2016 года", - говорится в сообщении Минэнергоугля.

Ранее российские СМИ сообщили, что РФ решила не продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину, которая осуществляла ее закупку на протяжении 2015 года для обеспечения устойчивой работы энергосистемы из-за дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

С свою очередь в Минэнергоугля отметили, что обеспечение устойчивой работы ОЭС Украины определяется целым рядом факторов и условий, среди которых общая мощность и возможности ОЭС Украины, внутренний баланс атомной, гидро-, тепло-, электро- и других мощностей, наличие резервных мощностей и возможности по обеспечению покрытия пиковых нагрузок для бесперебойной работы системы (включая наличие топлива на ТЭС и ТЭЦ).

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Как сообщал УНИАН, Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой "Интер РАО" — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и "Укринтерэнерго".