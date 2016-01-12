В ОАЭ назвали оправданной стратегию ОПЕК на рынке нефти

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что стратегия ОПЕК на мировом нефтяном рынке оправдывает себя и в конечном счете приведет к росту спроса и цены на нефть, сообщает Прайм со ссылкой на эмиратское издание The National.

Согласно заявлениям министра на нефтяном форуме в Абу-Даби, спрос на нефть в 2015 году вырос сильнее, чем ожидалось. Его увеличение составило 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозами в 1,2 - 1,25 миллиона баррелей в сутки.

"Это означает, что когда цены на нефть ниже, спрос на нее более высокий",- заявил Аль-Мазруи.

В то же время действия Организации стран-производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), которая не стала сокращать добычу в ответ на снижение цен, позволили ограничить рост предложения, заявил министр.

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"Это фундаментальная перемена - позволить рынку самостоятельно обрести баланс. Если мы искусственно что-то сделаем, не думаю, что это будет устойчиво", - отметил он.

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По словам Аль-Мазруи, фундаментальные показатели рынка свидетельствуют о том, что рост цены на нефть начнется до конца 2016 года.