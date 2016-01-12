Стоимость сырья упала до 25-летнего минимума

Во вторник цены на сырье снизились до минимума 1991 года, сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg Commodity Index, который учитывает котировки 22 основных сырьевых товаров. В течение дня индекс снижался до 74,17 пункта (на 1,3%).

"По информации Thomson Reuters, на 18:55 стоимость барреля нефти марки Urals составляла 27,34 доллара. Котировки Urals потеряли 4,2%, опустившись до уровня февраля 2004 года – 27,34 доллара за баррель. Спотовые котировки нефти Brent снизились на 3,8% до 29,07 доллара. Накануне стоимость барреля нефти Urals снижалась более чем на 3%, до 29,2 доллара", - говорится в сообщении.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,11% и составляет 30,61 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставкой по контракту в феврале подешевела на 3,28% и торгуется на уровне 30,38 доллара за баррель.

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Еще утром цены на WTI и Brent побили 12-летние минимумы, стоимость этих марок снизилась на 9% и 8% соответственно. Стремительное падение стоимости нефти началось 11 декабря.

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Эксперты консалтинговой компании Energy Aspects отмечают плохое для нефтяного рынка начало года, указывая, что исключительно теплое начало зимы ухудшило и без того тяжелую ситуацию с избытком предложения. Ситуацию усугубляют растущие опасения относительно ухудшения макроэкономических показателей, учитывая обвал на китайском фондовом рынке и замедление экономического роста в США.