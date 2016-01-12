Нефть WTI упала ниже психологической отметки в $30 за баррель

Стоимость нефти марки WTI впервые с декабря 2003 года опустилась ниже психологической отметки в 30 долларов за баррель на фоне обеспокоенности инвесторов о глобальном перенасыщении рынка сырьем и укреплении американской валюты, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 21:10 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,61% - до 30,73 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,79% - до 30,22 доллара за баррель; ранее в ходе торгов она достигала отметки в 29,96 доллара за баррель - минимума с декабря 2003 года.

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Как сообщал УНИАН, на мировом нефтяном рынке сохраняется переизбыток сырья, что оказывает давление на цены.

Ранее мировые цены на нефть ускорили падение более чем на 5%. Так нефть марки WTI впервые с конца 2003 года упала ниже психологической отметки в 31 доллар.