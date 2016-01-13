Обама уверен, что США должны быстрее уходить от грязной энергетики

Об этом Обама заявил в своем послании конгрессу США "О положении страны", передают РИА Новости.

"Семь лет назад мы сделали самые крупные в нашей истории инвестиции в чистую энергетику. И вот результаты: от Айовы до Техаса ветровая энергетика теперь дешевле, чем обычная и более грязная энергетика. На крышах домов от Аризоны до Нью-Йорка стоят солнечные батареи, позволяющие американцам экономить десятки миллионов долларов в год", — сказал президент.

Читайте такжеОбама: Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России

Обама подчеркнул, что "мы должны ускорить уход от грязной энергетики". "Чем субсидировать прошлое, мы должны инвестировать в будущее, особенно в тех районах, которые зависят от ископаемых энергоресурсов", — отметил он. В этой связи президент подчеркнул, что собирается настаивать на "изменении методов использования нефти и угля".

Читайте такжеСША начали экспорт нефти