Цена на Brent снова упала до $31 за баррель

Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику после сильного снижения накануне на фоне продолжающейся обеспокоенности инвесторов о глобальном перенасыщении рынка сырьем и данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:39 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62% - до 31,20 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,20% - до 30,80 доллара за баррель.

Цены на нефть падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за переизбытка сырья на рынке и высокого уровня добычи "черного золота". Рост курса доллара и падение фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, который является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти, подняли вопросы о том, будет ли расти спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение. Днем ранее цена нефти марки Brent опускалась ниже 31 доллара за баррель, а марки WTI - ниже 30 доллара за баррель.

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"Предложение и спрос на нефть продолжают оставаться "медвежьими", так как цены продолжают снижаться", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Phillip Futures Даниэль Анг (Daniel Ang).

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Участники рынка отреагировали на опубликованные ранее в среду данные API . Согласно докладу, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,9 миллиона баррелей, в то время как аналитики, наоборот, ожидали роста на 2 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ожидают данных по запасам от Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 8 января, увеличились на 2,504 миллиона баррелей - до 484,804 миллиона баррелей. Еженедельный обзор будет опубликован в 17:30.