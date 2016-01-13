Яценюк решил разобраться с трейдерами, почему цена на нефть падает, а на бензин - нет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, а также главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву провести переговоры с операторами рынка нефтепродуктов для снижения цен на бензин на фоне падения цен на нефть. Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

"Я прошу министра энергетики вместе с Антимонопольным комитетом провести (переговоры - УНИАН). Цена на нефть - в районе 30 долларов, а заправки стоят на тех же ценовых параметрах, на которых стояли месяц назад. Надо провести встречу с операторами рынка, - сказал Яценюк. - Это не административное давление. Есть экономические предпосылки уменьшения стоимости нефтепродуктов на АЗС".

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Одновременно Яценюк дал поручение АМКУ наработать формулу ценообразования на нефтепродукты в зависимости от цены на нефть.

"Чем выше цена на нефть в мире, тем выше цены на АЗС, и наоборот. АМКУ в течение нескольких недель не удосужился это сделать", - подчеркнул глава правительства.