Демчишин говорит, что Украине не нужна российская электроэнергия

Украина не испытывает необходимости импортировать электроэнергию из России, поскольку своих мощностей достаточно для обеспечения страны, сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«У нас сейчас достаточно лишних мощностей. Причем они не отказались, это мы их не просили», - сказал Демчишин.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности, в отличии от 2015 года, в прогнозном балансе электроэнергии объединенной энергосистемы Украины на 2016 год не закладывает импорт российской электроэнергии.

Ранее российские СМИ сообщили, что РФ решила не продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину, которая осуществляла ее закупку на протяжении 2015 года для обеспечения устойчивой работы энергосистемы из-за дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

Как сообщал УНИАН, Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.