Демчишин ждет $500 миллионов от Всемирного банка на закупку газа в течение 1-2 месяцев

Украина обладает комфортным запасом газа и будет его закупать лишь по наиболее выгодной цене, а необходимости приобретать большие объемы на данный момент нет, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"На данный момент запасы достаточные, комфортные, а острой необходимости закупать уже сейчас в больших объемах нет", - сказал он.

Также Демчишин отметил, что закупки газа у России на данный момент не являются актуальными, поскольку предложенная цена в 212 долларов за тысячу кубометров превышает цену газа из Европы.

По словам министра, Украина рассчитывает в течение 1-2 месяцев получить 500 миллионов долларов кредита Всемирного банка на закупку газа, а также оптимизировать кредитный портфель для снижения стоимости заемных ресурсов.

"Деньги будут получены. Я думаю, что на протяжении одного-двух месяцев они будут получены. Кредит нужен, потому что есть структура капитала, которую необходимо сбалансировать. В условиях, когда денег нет, вы выходите из ситуации по принципу "есть как есть". Когда деньги есть - вы начинаете оптимизировать кредитные ресурсы. "Нафтогаз" этим займется”, - подчеркнул Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины", после трех проведенных в декабре прошлого года тендеров на закупку газа из Европейского Союза за счет кредитных средств ЕБРР, 12 января возобновил импорт углеводородов за счет банка, проведя ряд тендеров на прошлой неделе.

Победителем по двум тендерам в декабре стала компания Noble Clean Fuels Limited (Великобритания), третий тендер выиграла ENGIE SA (Франция). Оба победителя являются текущими поставщиками газа для “Нафтогаза”.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 января сократились на 6,2%, или на 848 миллионов кубометров, - до 12,904 миллиарда кубометров.

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В середине октября 2015 года министр финансов Наталья Яресько сообщила, Европейский инвестиционный банк подписал соглашение о предоставлении гарантий для Всемирного банка, что дает возможность НАК "Нафтогаз Украины" получить 500 миллионов долларов кредита на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Ранее правительство планировало получить средства до начала 2016 года.