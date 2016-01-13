Аваков видит признаки протекционизма со стороны "Укрэнерго" в пользу российского бизнесмена Григоришина

Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 января на заседании правительства, обращаясь к министру энергетики Владимиру Демчишину, заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании «Укрэнерго» в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина, возникших при проведении тендеров на закупку трансформаторов стоимостью свыше 2 млрд грн.

«Я обращаюсь к своему коллеге Владимиру Демчишину, чтобы мы отреагировали на выступления в прессе относительно решений, принятых в конце прошлого года - протекционистских действий в адрес компании "Запорожтрансформатор", когда на 2 млрд грн были изменены условия в пользу Григоришина. Я не знаю, является ли тут все правдой, или есть некоторые преувеличения, но считаю, что так как все это выглядит, то это, возможно, преступление», - сказал Аваков на заседании Кабмина, обращаясь к министру энергетики Владимиру Демчишину.

Ранее, СМИ сообщили о том, что "Укрэнерго" отказалось от предоплаты при закупке 22 трансформаторов, что существенно меняет условия для участников соответствующего тендера.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Антимонопольный комитет Украины приостановил процедуру закупки трансформаторов госкомпанией «Укрэнерго» в связи с жалобой компании «Запорожтрансформатор».

В конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании «Укрэнерго» на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

Представляя инвестиционную программу, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.