Змиевскую ТЭС хотят к следующему отопительному сезону перевести на газовый уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает к следующему отопительному сезону 2016-2017 годов провести реконструкцию Змиевской теплоэлектростанции, простаивавшей в 2015 году длительное время из-за дефицита антрацитового угля, и перевести два ее блока на потребление угля газовой марки. Об этом по итогам заседания правительства сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"На Змиевской ТЭС пробуем реконструировать два блока и перевести их на марку "Г". Мы нашли правильное техническое решение, как это сделать. И Змиевская станция сможет работать на марке "Г" и на антраците. Этот проект будет реализован до начала следующего отопительного сезона, - сказал Демчишин. - Они (блоки - УНИАН) будут полностью работать на газовом угле".

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Как сообщал УНИАН, вопрос перевода ТЭС на угли газовой марки, которые в излишке добываются на подконтрольной украинским властям территории, поднимался еще в начале 2015 года, однако реализация этого плана не была осуществлена. При этом энергокомпания ДТЭК Рината Ахметова считает вариант перевода своих ТЭС на угли газовой марки экономически нецелесообразным.

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Справка УНИАН. Из-за российской агрессии и действий боевиков на востоке Украины, где расположено большинство шахт, добывающих уголь марки "А" (антрацит), половина отечественных ТЭС (на антраците работают 7 из 14) время от времени ощущают перебои в поставках этого топлива с Донбасса. Кроме того, Россия часто предпринимает попытки остановить экспорт антрацита в Украину. Чтобы не подвергать опасности работу энергосистемы, Украина еще в 2014 году приняла решение импортировать уголь из Южно-Африканскй республики. В нынешнем отопительном сезоне Трипольская ТЭС, принадлежащая госкомпании "Центрэнерго", уже получила порядка 160 тысяч тонн антрацита.