"Укрнафта" подтвердила, что подала в Гаагу иск против России за потерю сети АЗС в Крыму

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против Российской Федерации в связи с потерей своей сети автозаправочных станций вследствие аннексии Крыма, говорится в сообщении компании.

«Это арбитражное разбирательство инициировано 15 июня 2015 года с целью получения компенсации за незаконный захват автозаправочных станций компании на территории Крымского полуострова, который был оккупирован и аннексирован Российской Федерацией в 2014 году», - говорится в сообщении компании.

В «Укрнафте» напомнили, что основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Российской Федерацией 1998 года, в соответствии с которым каждая из сторон приняла на себя обязательства не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

«Однако, несмотря на официальное требование от ПАО «Укрнафта», Российская Федерация отказалась выплатить компенсацию за захват АЗС и другого имущества компании в Крыму и городе Севастополе», - добавили в компании.

По данным «Укрнафты», в Крыму ей принадлежало около 14 АЗС.

Как сообщал УНИАН, крупнейший банк Украины «ПриватБанк» летом 2015 года инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации в связи с утраченными инвестициями в Крыму после аннексии полуострова.

Также в конце декабря 2015 года НАК «Нафтогаз Украины» выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд относительно своих активов в аннексированном Россией Крыму.