Демчишин Авакову: если тендеры "Укрэнерго" вызывают подозрения - проверьте их

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин призвал главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова расследовать организацию и проведение тендеров госхолдинга «Укрэнерго», если они вызывают подозрения и якобы проводятся в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина. Об этом Демчишин сказал по итогам заседания правительства.

Ранее министр внутренних дел Аваков заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании «Укрэнерго» в пользу российского бизнесмена Григоришина при проведении тендеров на закупку трансформаторов стоимостью свыше 2 млрд грн.

«В МВД есть все инструменты, чтобы выяснить реальную ситуацию, - сказал Демчишин. - На тендер пришли реальные производители, включая АВВ, Siemens, тот же ЗТР («Запорожтрансформатор» - УНИАН). Я его (ЗТР - УНИАН) не защищаю. Но если он предложит низкую цену, я не вижу причин не дать им возможность реализовывать проект. Я уже не говорю о том, что это украинский производитель, который платит тут налоги. Но давайте посмотрим на цену. А ее пока никто не вскрывал. О чем мы говорим? О каких злоупотреблениях?».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Антимонопольный комитет Украины приостановил процедуру закупки трансформаторов госкомпанией «Укрэнерго» в связи с жалобой компании «Запорожтрансформатор».

В конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании «Укрэнерго» на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

Представляя инвестпрограмму, генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утверждения инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго» после того, как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.