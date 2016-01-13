Благодаря дешевой нефти бензин к концу января может подешеветь на гривню – эксперт

Топливо на украинских АЗС к концу января может подешеветь на 0,5-1 грн/литр благодаря снижению мировых цен на нефть, но при условии остановки дальнейшей девальвации национальной валюты.

Об этом в сети Facebook написал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

«Если прогарантируют курс и наличие валюты, думаю, есть потенциал снижения на 0,5-1 грн/л до конца января», - написал Куюн, комментируя заявление премьер-министра Украины о возможности сетей АЗС снижать цены на топливо ввиду снижения мировых цен на нефть.

При этом он отметил, что с начала текущего года стоимость импортного топлива не могла двигаться в сторону снижения из-за увеличения акцизных сборов.

«Господин Яценюк кивает на то, что нефтетрейдеры должны умерить аппетиты, но деликатно умалчивает, что правительство значительно увеличило свои заработки на бензине с нового года, повысив оба акциза – основной и розничный», – подчеркнул Куюн.

Вместе с тем он рассказал, что, сопоставив динамику цен на АЗС Европы и Украины за последние полгода, можно увидеть, что цены на нефтепродукты снизились намного меньше, чем на нефть. При этом, по словам Куюна, в Украине розничные цены упали фактически так же, как и на всем континенте.

«Вот только из-за девальвации этого падения в гривне мы не видим», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, баррель нефти ОПЕК (приходится около 40% мировой добычи нефти) 12 января подешевел до минимального значения с сентября 2003 года – до 25,76 долл. В 2014 году средняя цена «корзины» составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 долл., в 2012 году – 109,74 долл., в 2011 году – 107,46 долл., в 2010 году – 77,45 долл. за баррель.

Сегодня, 13 января, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, а также главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву провести переговоры с операторами рынка нефтепродуктов для снижения цен на бензин на фоне падения цен на нефть.