Скандальные трансформаторы: Яценюк поручил проверить закупки "Укрэнерго"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной фискальной службе, Министерству внутренних дел и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины проверить закупки трансформаторов государственной компанией «Укрэнерго», сообщает пресс-служба правительства.

Ранее глава МВФ Арсен Аваков обратил внимание на то, что закупки «Укрэнерго» общей стоимостью 2 млрд грн вызывают подозрения, поскольку проведены в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина, который контролирует ключевого поставщика трансформаторов - предприятие «Запорожтрансформатор». По словам Авакова, результаты торгов имеют признаки преступления.

«Как я понимаю, российские олигархи в который раз решили поправить свое положение за счет украинского бюджета», - цитирует Яценюка пресс-служба.

При этом Яценюк подчеркнул, что в случае, если факты нарушения законодательства подтвердятся, необходимо начать уголовное расследование.

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Как сообщал УНИАН, тендеры на закупку трансформаторов для «Укрэнерго» проводились несколько раз, однако блокировались разными органами, включая СБУ и АМКУ, по причине жалоб участников торгов, а также признаков проведения закупок по завышенным ценам.

Тендеры на закупку трансформаторов объявлялись после утверждения инвестпрограммы «Укрэнерго» на 2015 год в размере порядка 7 млрд грн.

По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор».

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.