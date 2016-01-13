В России не исключают падения цен на нефть ниже $20

Заместитель председателя Внешэкономбанка РФ Андрей Клепач заявил, что цены на нефть могут ненадолго упасть ниже $20 за баррель. В то же время он не исключил, что во второй половине 2016 года нефть может вырасти до $40–50.

«Упасть ниже $20 могут, но это могут быть временные падения», — заявил Клепач, выступая в рамках Гайдаровского форума, пишет РБК.

При этом зампред ВЭБа отметил, что в 1999 году нефтяные цены падали до $9 за баррель.

«Чем больше цена на нефть падает, тем больше она отскочит», — сказал он.

Клепач считает, что во второй половине 2016 года нефть вырастет до $40–50 за баррель. А в среднесрочной перспективе цены на нефть, по его мнению, поднимутся до $50–70.

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Зампред ВЭБа также заявил, что есть риски и предпосылки для повышения ключевой ставки для сдерживания дальнейшего падения курса рубля.

Ранее в среду глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что его ведомство начало подготовку к ситуации, когда стоимость нефти упадет до $25 за баррель.

Бюджет на 2016 год был сверстан из расчета $50 за баррель. По мнению Улюкаева, пересматривать его еще рано.

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Как заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, бюджет будет сбалансирован при ценах на нефть выше $82 за баррель.