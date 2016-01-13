Россия и Беларусь не смогли договориться о скидке на газ

Вице-премьеры РФ и Беларуси Аркадий Дворкович и Владимир Семашко пока не достигли договоренностей о скидке на газ, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Пока не договорились, новой даты встречи нет", - сказал он.

При этом Яновский добавил, что речь идет уже не о 10% снижении, они пришли с другими предложениями - "абсолютными цифрами".

Читайте такжеРоссия утвердила скидку на газ для Украины, предлагаемая цена - $212

Ранее заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский сообщал, что министерство энергетики страны рассчитывает на снижение цены российского газа в 2016 году в размере более $10 на 1 тыс. куб. м. Хотя, по его словам, и сегодня она приемлемая и составляет $142,37 за 1 тыс. куб. м.