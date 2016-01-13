Власти России готовятся к нефти по $25, но в бюджет хотят "записать" $40

Минэкономразвития РФ разрабатывает стрессовый сценарий, в соответствии с которым цена барреля нефти упадет до $25, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до $25 за баррель», — сказал он.

В то же время глава Минэкономразвития назвал преждевременным пересмотр утвержденного ранее бюджета на 2016 год, сверстанного из расчета $50 за баррель.

«Пересматривать бюджет преждевременно. Потому что высокая степень неопределенности волатильности рынков и не нужно без нужды дергать бюджетополучателей», — подчеркнул Улюкаев, отметив, что разворота нефтяного рынка можно ожидать в любой момент, пишет РБК.

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Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство представит предложения по корректировке бюджета на 2016 год, при этом планируемая среднегодовая цена барреля Urals может быть снижена до $40.

«Мы считаем, что среднюю цену на нефть нужно уточнять примерно до $40 за баррель в текущем году. Считаем, что в первом полугодии она может быть существенно ниже — как сейчас или даже ниже, но со второго полугодия, мы считаем, вполне возможно, может начаться восстановительный процесс», — сказал Силуанов.

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В декабре 2015 года Силуанов предупреждал, что в 2016 году в отдельные периоды стоимость барреля нефти будет падать до $30 за баррель или даже ниже.