Цены на бензин должны отреагировать на удешевление нефти в течение двух недель - Минэнерго

«Цены на светлые нефтепродукты должны отреагировать на резкое падение нефти в течение следующих двух недель… Об этом договорились сегодня на совещании министр энергетики Владимир Демчишин и ключевые нефтетрейдеры», - сказано в сообщении Минэнергоугля.

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В то же время, как отметили в министерстве, представители компаний, поставляющих бензин и дизельное топливо, подчеркнули, что анализ цены можно будет провести только после завершения января, который всегда характеризуется спадом продаж, а также после новых поставок импортных нефтепродуктов.

«Нефтетрейдеры обратили внимание на структуру цены бензина, в которой налоги и акциз занимают больше половины стоимости, поэтому снижение его цены не может полностью соответствовать ценовой тенденции на нефть», - отмечается в сообщении.

Глава Минэнергоугля Демчишин, согласно сообщению, поддержал инициативу регулярно публиковать в открытых источниках индикативные цены на топливо и его структуру.

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«Для этого создана постоянно действующая консультационно-аналитическая группа при участии Минэкономики, ГФС, НБУ», - добавили в министерстве.

Очередная встреча планируется в конце следующей недели.