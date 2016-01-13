Цены на бензин должны отреагировать на удешевление нефти в течение двух недель - Минэнерго
Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и ключевые нефтетрейдеры Украины договорились, что цены на бензин и дизельное топливо должны отреагировать на падение стоимости нефти в течение двух недель, говорится в сообщении министерства.
«Цены на светлые нефтепродукты должны отреагировать на резкое падение нефти в течение следующих двух недель… Об этом договорились сегодня на совещании министр энергетики Владимир Демчишин и ключевые нефтетрейдеры», - сказано в сообщении Минэнергоугля.
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В то же время, как отметили в министерстве, представители компаний, поставляющих бензин и дизельное топливо, подчеркнули, что анализ цены можно будет провести только после завершения января, который всегда характеризуется спадом продаж, а также после новых поставок импортных нефтепродуктов.
«Нефтетрейдеры обратили внимание на структуру цены бензина, в которой налоги и акциз занимают больше половины стоимости, поэтому снижение его цены не может полностью соответствовать ценовой тенденции на нефть», - отмечается в сообщении.
Глава Минэнергоугля Демчишин, согласно сообщению, поддержал инициативу регулярно публиковать в открытых источниках индикативные цены на топливо и его структуру.
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«Для этого создана постоянно действующая консультационно-аналитическая группа при участии Минэкономики, ГФС, НБУ», - добавили в министерстве.
Очередная встреча планируется в конце следующей недели.