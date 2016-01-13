Нефть Brent впервые с 2004 года упала ниже $30 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с апреля 2004 года упала ниже $30 за баррель. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные торгов на бирже ICE.

Читайте такжеЦены на светлые нефтепродукты должны отреагировать на удешевление нефти в течение двух недель - Минэнерго

Нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE по состоянию на 22:25 (МСК) торговалась по $29,95.

Отметим, цены на нефть падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за переизбытка сырья на рынке и высокого уровня добычи "черного золота". Рост курса доллара и падение фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, который является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти, подняли вопросы о том, будет ли расти спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение. Днем ранее цена нефти марки Brent опускалась ниже 31 доллара за баррель, а марки WTI - ниже 30 доллара за баррель.