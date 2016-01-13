Демчишин: Украина не будет поставлять электроэнергию в аннексированный Крым без подписания договора

Об этом в среду, 13 января, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, передает Deutsche Welle.

"Позиция российской стороны заключается в том, что она не готова подписывать договор на условиях Украины, а наша политическая позиция была предварительно озвучена - мы не можем (поставлять электроэнергию - Ред.), у нас нет оснований. И поэтому неуместны разговоры о цене. На данный момент договора нет, соответственно, и мы не поставляем", - отметил он.

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Одновременно Демчишин прогнозирует проблемы с электроснабжением Крыма на протяжении всего 2016 года несмотря на то, что ситуация на оккупированном полуострове частично стабилизирована за счет энергомоста, завезенных мазутных генераторов и реконструкции старых теплоэлектроцентралей.

Как сообщал УНИАН, по словам Демчишина, Украина не испытывает необходимости импортировать электроэнергию из России, поскольку своих мощностей достаточно для обеспечения страны.