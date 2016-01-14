Цены на нефть держатся в районе 12-летних минимумов

Цена на нефть Brent снова упала до 12-летнего минимума за счет ожиданий увеличения поставок нефти из Ирана.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,12 до $30,19 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,31 до $30,79. Ранее в четверг цена Brent опустилась до минимального с февраля 2004 года уровня $29,73.

Американский эталон стоит дороже Brent, что случается нечасто, так как на мировой эталон влияет перспектива повышения экспорта нефти из Ирана, с которого в пятницу могут быть сняты санкции, пишет Рейтер.

"Возможно, уровень $30 или чуть ниже играет роль нижней границы, но почти не прибавляет рынку оптимизма. Все новости исключительно неблагоприятны для рынка нефти", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен ле Брюн.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли не так сильно, как предсказывали аналитики, но запасы бензина увеличились на 8,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 6,1 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации.

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Также на рынок нефти влияют опасения за экономику США, которые выразились в падении фондового индекса S&P 500 ниже 1.900 пунктов впервые с начала октября.