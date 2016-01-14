Болгария после провала "Южного потока" предлагает новый газовый проект в обход Украины

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов озвучил планы относительно нового проекта газопровода, по которому газ из России и других стран будет поступать в Европу, минуя Украину, после провала проекта "Южный поток".

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

"Южный поток" - это история. На повестке дня сейчас находится газовый распределительный центр "Балканский",- сказал Борисов в парламенте в Софии.

Многомиллиардный проект газопровода "Южный поток" должен был поставлять 63 млрд. кубометров газа в год из России в Европу по дну Черного моря и через Балканы.

Но в декабре 2014 года Брюссель заявил, что проект нарушает правила конкуренции, потому что газ будет транспортировать российский государственный гигант "Газпром", и проект закрыли.

Борисов заявил, что Россия может согласиться на то, чтобы построить хотя бы подводную часть "Южного потока" с двумя трубами с годовой мощностью 10 млрд куб. м каждая, которые затем будут направляться в Европу по новому трубопроводу.

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Согласно первоначальным планам, кроме российского газа, "Балканский узел" будет получать азербайджанский газ из трансанатолийского газопровода (Tanap), который сейчас строится, таким образом избегая возражений ЕС.

В дополнение он мог бы получать сжиженный природный газ из терминалов в соседней Греции, а также в меньших количествах из Болгарии и Румынии.

В настоящее время Болгария является единственной страной в Евросоюзе, которая практически полностью зависит от поставок российского газа через Украину для внутреннего потребления.