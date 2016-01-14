"Нафтогаз" договорился с европейскими компаниями о покупке 1,7 миллиарда кубов газа

НАК «Нафтогаз Украины» в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 млрд куб. м природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 млн долл. кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Нафтогазе», стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долл. за тыс. куб. м.

«Всего в декабре 2015 г. и январе 2016 г. «Нафтогазом» было проведено 27 процедур закупки, из которых 17 были признаны состоявшимися, в результате которых «Нафтогаз» законтрактовал суммарно около 1,7 млрд куб. м газа для поставки в период с декабря 2015 года по март 2016 года», - говорится в сообщении.

Победителями процедур закупок, по данным «Нафтогаза», стали компании Noble Clean Fuels Limited, Engie SA, Axpo Trading AG, E.ON Global Commodities SE и Eni trading & shipping SpA.

«Победителя выбирали по критерию самой низкой цены», - добавили в «Нафтогазе».

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Как сообщал УНИАН, Украина в ближайшие два дня, 14 и 15 января, планирует увеличить суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии более чем в два раза по сравнению с предыдущим днем - до 26,9 млн куб. м с 11,4 млн куб. м.

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По данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, Украина на 14 и 15 января подала заявку на импорт газа в объеме 26,966 млн куб. м, тогда как фактический импорт 13 января составил 11,4 млн куб. м.