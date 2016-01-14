Украина за год сократила потребление газа на 21%, электроэнергии - на 12%

Украина в 2015 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 20,9% - до 33,727 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за отчетный период сократилось на 19,2% – до 11,416 миллиарда кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 22,6%, до 12,178 миллиарда кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 19,2%, до 6,938 миллиарда кубометров.

В министерстве уточнили, что данные о потреблении газа за 2014 год приводятся с учетом неподконтрольной части Донбасса, поставки углеводородов которой прекратились в 2015 году.

Кроме того, Украина в 2015 году сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 12,2% - до 118,2 миллиарда кВт-ч со 134,7 миллиарда кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, промышленность за 2015 год сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 17,8% - до 50,1 миллиарда кВт-ч. Сельхозпотребители за отчетный период сократили потребление на 4,3% - до 3,3 миллиарда кВт-ч, транспорт – на 7,6%, до 6,8 миллиарда кВт-ч, коммунальные предприятия – на 8,7%, до 15,1 миллиарда кВт-ч, население – на 7,2%, до 36,2 миллиарда кВт-ч, другие потребители – на 9,5%, до 6,6 миллиарда кВт-ч.

Производство электроэнергии, по данным министерства, за 2015 год сократилось по сравнению с 2014 годом на 13,6% – до 157,3 миллиарда кВт-ч.

Доля атомных электростанций в производстве электроэнергии в Украине за отчетный период увеличилась до 56% с 49%, доля тепловых электростанций, наоборот, уменьшилась до 35% с 41%.

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Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" прогнозировал падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20% - до 34 миллиардов кубометров.

По словам главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, сокращение потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины оккупированных районов Донбасса и падением промышленного производства.

Украина в 2014 году сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 4,8% - до 134,7 миллиарда кВт/ч, при этом ее производство снизилось на 6% - до 181,9 миллиарда кВт/ч.