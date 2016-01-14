Украина за неделю отобрала из хранилищ более 400 миллионов кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 9 по 14 января сократились на 404 миллиона кубометров, - до 12,5 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ сократился до 91 миллиона кубометров с 94 миллионов кубометров.

Как отметили в "Укртрансгазе", всего с 1 по 13 января текущего года из газохранилищ отобрано 1,36 миллиарда кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает закупать газ в 2016 году по цене менее 200 долларов за тысячу кубометров.

В то же время, в бюджете на 2016 год заложена средневзвешенная цена на газ для Украины на уровне 225 долларов за тысячу кубометров.

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По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина обладает комфортным запасом газа и будет его закупать лишь по наиболее выгодной цене, а необходимости приобретать большие объемы на данный момент нет.