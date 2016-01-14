Президент назвал условие возобновления энергоснабжения оккупированного Крыма

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве 14 января.

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"В Крыму живут граждане Украины, украинцы. Мы все делаем для того, чтобы не усложнять их жизнь. Но для заключения договора на поставку электроэнергии, по моим директивам, и позиция министерства, и позиция правительства была абсолютно прозрачной: мы немедленно подпишем договор на тех же условиях, обеспечим возобновление электроснабжения, в договоре должно содержаться – поставка электроэнергии определенному предприятию, которое расположено в Автономной Республике Крым, Украина", - сказал Порошенко.