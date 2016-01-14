Президент обещает не допустить веерных отключений электроэнергии

Президент Петр Порошенко обещает не допустить веерных отключений электроэнергии в энергосистеме Украины, которые страна переживала в прошлом году из-за острого дефицита антрацита для нужд тепловой генерации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний день мы имеем значительно возросшую долю ядерной энергетики в общей структуре энергетического баланса нашего государства - с 47% мы увеличили почти до 56%. Это сэкономленная значительная часть газа и угля. Мы не допустим веерных отключений в украинской энергосистеме", - сказал Порошенко.

По словам президента, Россия отказалась поставлять Украине электроэнергию в рамках соглашения о перетоках энергии, которое действует на протяжении двух десятилетий после развала СССР. Как отметил Порошенко, РФ пошла на этот шаг после требований Украины в контракте на поставку электроэнергии в Крым признать аннексированный полуостров украинской территорией.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности, в отличии от 2015 года, в прогнозном балансе электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на 2016 год не закладывает импорт российской электроэнергии.

Ранее российские СМИ сообщили, что РФ решила не продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину, которая осуществляла ее закупку на протяжении 2015 года для обеспечения устойчивой работы энергосистемы из-за дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

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В свою очередь в Минэнергоугля отметили, что обеспечение устойчивой работы ОЭС Украины определяется целым рядом факторов и условий, среди которых общая мощность и возможности ОЭС Украины, внутренний баланс атомной, гидро-, тепло-, электро- и других мощностей, наличие резервных мощностей и возможности по обеспечению покрытия пиковых нагрузок для бесперебойной работы системы (включая наличие топлива на ТЭС и ТЭЦ).

Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.