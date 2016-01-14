"Газпрому" прогнозируют квартальный убыток в полмиллиарда долларов

В пятницу, 15 января, "Газпром" опубликует результаты за 3-й квартал 2015 года по МСФО. Опрошенные РБК аналитики четырех банков – "ВТБ Капитала", Газпромбанка, Сбербанк CIB и UBS – прогнозируют, что компания покажет чистый убыток в диапазоне от 284 до 630 миллионов долларов, сообщает РБК.

"На финансовый результат "Газпрома" за отчетный период повлияют убытки от курсовых разниц, связанные с ослаблением рубля", - пишут аналитики Газпромбанка.

По их оценке, около 90% долга концерна (29,1 миллиарда долларов) номинировано в иностранной валюте. При этом курс рубля на конец 3-го квартала 2015 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 55,5 рубля/доллар за доллар до 66,2 рубля/доллар. Убытки "Газпрома" от переоценки долговых обязательств, по прогнозу Газпромбанка, составят 445 миллиардов рублей (6,7 миллиарда долларов), чистый убыток концерна за отчетный период они оценивают в 25,8 миллиарда рублей (409 миллионов долларов).

"ВТБ Капитал" прогнозирует, что убыток "Газпрома" по курсовым разницам составит 6,9 миллиарда долларов при чистом убытке в 284 миллиона долларов. Самый пессимистичный прогноз у Сбербанк CIB – 6,5 миллиарда долларов убытка по курсовым разницам и чистый убыток в 630 миллионов долларов.

В прошлый раз "Газпром" показывал убыток по итогам 4-го квартала 2014 года – тогда он составил 397,25 миллиарда рублей (7,06 миллиарда долларов), опять же из-за курсовых разниц.

Убыток 3-го квартала будет "бумажным" и не отразится на операционном денежном потоке, указывают аналитики "ВТБ Капитала": по их оценкам, свободный денежный поток "Газпрома" по итогам III квартала составит 0,7 миллиарда долларов. Этот показатель будет "умеренно положительным", соглашается аналитик UBS Максим Мошков. Но эксперты Сбербанк CIB и Газпромбанка считают, что компания может продемонстрировать отрицательный свободный денежный поток второй квартал подряд (во II квартале он составил 51,58 миллиарда рублей).

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На результаты IV квартала также повлияют курсовые разницы – убыток "Газпрома" за этот период может составить 400-500 миллионов долларов, оценивает Мошков. Но за счет удачного первого полугодия, когда прибыль концерна составила около 12 миллиардов долларов, в целом по году концерн останется прибыльным, полагает он.

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Слабые финансовые результаты за 3-й квартал – обычная практика для "Газпрома", отмечают эксперты Сбербанк CIB. Но в 2015 году ситуация была более благоприятной для компании. Например, продажи в Европе в III квартале были намного выше, чем в I квартале, в котором обычно "Газпром" демонстрирует более высокие показатели: экспорт газа в Европу вырос на 23% относительно уровня годичной давности (до 41 миллиарда кубометров). Но это связано в основном с тем, что европейские потребители ждали снижения контрактных цен, которые привязаны к ценам на нефть. По оценкам Сбербанк CIB, средняя цена газа в Европе в 3-м квартале 2015 года составила 227 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 30% ниже, чем годом ранее.

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Восстановление объемов экспорта в Европу было нивелировано снижением объемов продаж газа на внутреннем рынке и в страны бывшего СССР (в 3-м квартале "Газпром" не поставлял газ в Украину), добавляют аналитики "ВТБ Капитала". В итоге они ожидают, что выручка "Газпрома" за 3-й квартал снизится на 35% до 20,3 миллиарда долларов.