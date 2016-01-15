Цены на нефть снова снижаются

Мировые цены на нефть в пятницу вернулись к негативной динамике после роста накануне, так как инвесторы по-прежнему опасаются за избыток на нефтяном рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 06:49 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,23% - до 30,62 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% - до 30,66 доллара за баррель.

Стойкие опасения о глобальном переизбытке вернули цены на "черное золото" к очередному снижению. По мнению аналитиков, восстановление цен на нефть в 2016 году не предвидится. В настоящий момент инвесторы обеспокоены возвращением иранской нефти на мировой рынок. Ранее представитель иранского МИД Хамид Баединежад на своей страничке в Instagram заявил, что Тегеран находится на финальной стадии выполнения договоренностей по своей ядерной программе.

В июле прошлого года Иран и "шестерка" международных переговорщиков достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и ЕС.

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"С возвращением Ирана появляется еще больший риск падения цен в этом квартале", - приводит агентство Reuters мнение аналитиков Barclays Bank.