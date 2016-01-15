Цена нефти ОПЕК обновила 12-летний минимум

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 14 января, снизилась на 2,7% – до 25 долларов за баррель с 25,69 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

По данным ОПЕК, стоимость ее нефти последний раз находилась на уровне нынешней цены 22 сентября 2003 года, когда баррель "черного золота" ОПЕК стоил 24,82 доллара.

В 2014 году средняя цена "корзины" составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 доллара, в 2012 году – 109,74 доллара, в 2011 году – 107,46 доллара, в 2010 году – 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

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Справка УНИАН. Цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

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Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.