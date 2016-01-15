Цены на канадскую нефть упали ниже $15

Цена на одну из наиболее дешевых марок нефти, канадскую Western Canadian Select, опустилась до 14 долларов за баррель, сообщает РБК со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что нефть данной марки является бенчмарком для тяжелых сортов нефти.

"Цены на другие дешевые сорта нефти также опускаются. Фьючерсы на нефть из Омана, которая является бенчмарком для поставок ближневосточной нефти в Азию, опускались ниже 26 долларов", - говорится в сообщении.

Нефть марки Brent по состоянию на 9:40 торгуется на уровне 30,37 долларов за баррель. Американская WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 30,32 доллара за баррель.

13 января Минэнерго США с 55,78 доллара до 40,15 доллара снизило прогноз по средней цене барреля нефти марки Brent в 2016 году.

Подчеркивается, что консенсус-прогноз The Wall Street Journal среди крупных инвестиционных банков также ухудшил ожидания по средней цене нефти — с 57 долларов до 50 долларов за баррель. Среднегодовая цена WTI, согласно прогнозу, составит 48 долларов за баррель.

"Причиной ухудшения прогнозов стали опасения по поводу Китая. С начала года Shanghai Composite Index потерял 20%", - отмечает издание.

Один из самых пессимистичных прогнозов по поводу движения нефтяных цен дали аналитики британского банка Standard Chartered, по мнению которых, цена на нефть может опуститься до 10 долларов за баррель, "прежде чем участники рынка признают, что все зашло слишком далеко".