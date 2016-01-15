Нефть уверенно стремится к $29 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу ускорили падение: нефть марки Brent дешевеет более чем на 3%, WTI – на 5% на фоне сохраняющегося переизбытка сырья в мире и на опасениях инвесторов о возвращения иранской нефти на рынок, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:59 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,5% - до 29,80 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI к 12:03 падала на 5,06% - до 29,65 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за переизбытка сырья на рынке и высокого уровня добычи "черного золота". Рост курса доллара и падение фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, который является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти, подняли вопросы о том, будет ли расти спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение. Ранее цена нефти марок Brent и WTI уже опускались ниже 30 долларов за баррель.