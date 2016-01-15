Демчишин назвал цену импортного газа из Европы

НАК "Нафтогаз Украины" закупает газ у Европы по цене ниже 200 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"На данный момент "Нафтогаз" закупает газ из Европы по цене ниже 200 долларов за тысячу кубометров", - сказал он.

При этом Демчишин подчеркнул, что с учетом транспортировки газа в Украину его стоимость увеличивается.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 миллионов долларов кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Справка УНИАН. Украина в 2015 году удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом, - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Больше всего природного газа в 2015 году, по данным госкомпании "Укртрансгаз", было импортировано из Словакии - 9,7 миллиарда кубометров, из Венгрии и Польши - 0,5 и 0,1 миллиарда кубометров соответственно.