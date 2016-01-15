Китай закупил первую партию нефти из США

Китай купил первую партию сырой нефти из США, которые в декабре сняли запрет на ее экспорт, действовавший в течение 40 лет, сообщает Прайм.

Источник агентства Reuters сообщил, что партию "черного золота" закупила китайская государственная нефтегазовая корпорация Sinopec. При этом он отказался рассказать о деталях сделки.

Официальный представитель Sinopec не стал комментировать сделку.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, предусматривающий снятие запрета на экспорт сырой нефти из США, который действовал последние 40 лет.