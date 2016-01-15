Демчишин раскритиковал тепловиков за перерасход газа

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин раскритиковал украинские теплоснабжающие компании за перерасход природного газа в условиях отсутствия сильных морозов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Демчишин заявил на селекторном совещании в Кабинете министров.

"Что касается ТКЭ (теплокоммунэнерго — УНИАН), то сейчас потребление газа у тепловиков на 15-20 миллионов кубометров больше, чем при таком же температурном режиме в декабре", - сказал министр.

"Мне не понятно, почему вы не отслеживаете температуру внешней среды", - возмутился Демчишин.

При этом он подчеркнул, что в связи действием постановления правительства о необходимости теплоснабжающих компаний учитывать температуру окружающей среды при формировании платежек, компенсации за перерасход голубого топлива компаниям не предусмотрены.

При этом Демчишин подчеркнул, что все теплокоммунэнерго должны ежедневно отслеживать температурные режимы в стране и не допускать перерасхода топлива.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года внес изменения в механизм начисления ежемесячной платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют счетчики тепла, привязав счета за отопление к температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона.

По мнению экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко, действующие тарифы на централизованное отопление домов или квартир, которые не оборудованы счетчиками потребленного тепла, завышены вдвое, что видно на примере оплаты за отопление жилья, оборудованного приборами учета.

13 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести разъяснительную работу с предприятиями теплокоммунэнерго о применении постановления правительства о пересчете тарифов на отопление в соответствии с погодными условиями. Он отметил, что предприятия теплокоммунэнерго должны четко осознать, что у них не получится перекладывать свои затраты на карманы граждан страны.