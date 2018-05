"Welcome to the future": глава Сбербанка России объявил об окончании нефтяного века

Глава Сбербанка России Герман Греф уверен, что в мире завершилась эра зависимости от нефти на фоне современного развития технологий. Такое мнение он высказал сегодня, выступая на Гайдаровском форуме.

«Сегодня можно сказать - эта эра осталась в прошлом. Как говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и нефтяной век, можно сказать, уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, 10 лет, пока, действительно, вся инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени… Я, когда сел в первый раз в автомобиль Tesla, понял, к сожалению, что будущее настало слишком быстро, как всегда… Мы в этом будущем находимся уже сейчас. Господа, welcome to the future», - цитирует Rambler News Service Грефа.

В качестве примера он привел развитие возобновляемой энергетики в Китае, который в настоящее время является крупнейшим потребителем традиционных источников энергии. «В Китае к концу 2016 года, то есть к 1 января 2017 года… 70 ГВт установленной мощности — это ветер, солнце, биоэнергетика, все вместе - это ни много ни мало 230 ГВт установленной мощности, плюс 330 ГВт установленной мощности гидроэнергетики, итого: 560 ГВт установленной мощности - это возобновляемые источники энергии. Для сравнения, это в два с половиной раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации», - констатировал глава Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за переизбытка сырья на рынке и высокого уровня добычи "черного золота".

Рост курса доллара и падение фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, подняли вопросы о том, будет ли расти спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение.

Стоимость Brent на торгах 15 января закрепилась на отметке ниже $30 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, к середине дня Brent стоила $29,89 за баррель. Баррель WTI торгуется за $29,6.

Курс российского рубля по отношению к мировым валютам снижается на фоне дешевеющей нефти.