Демчишин заявляет о необходимости пересчета части октябрьских платежек за газ

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявляет о необходимости для газоснабжающих компаний пересчитать часть счетов за поставки природного газа домохозяйствам в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на селекторном совещании в Кабинете министров.

"На протяжении октября есть платежки, которые выставлены из расчета лимита в 200 кубических метров в месяц. Все они должны быть пересчитаны. Это принципиальная позиция", - сказал министр.

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Он отметил, что необходимость перерасчета связана с тем, что постановление правительства, которое предполагает использование домохозяйствами так называемых льготных объемов газа в 1 200 кубических метров на протяжении всего отопительного сезона, вышло лишь 4 ноября 2015 года.