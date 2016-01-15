Суд 28 января продолжит рассмотрение иска "Энергоатома" к Кабмину о порядке уплаты части прибыли

Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 28 января в рассмотрении иска Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» по признанию незаконным постановления правительства №710 «О внесении изменений в Порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями».

Соответствующее решение коллегия судей приняла 14 января.

Суд объявил перерыв с целью изучения дополнительных материалов, предоставленных представителями «Энергоатома», а также для ознакомления представителей компании с возражениями ответчиков на апелляционную жалобу, которые были предоставлены Кабмином, Минфином и Мининфраструктуры только в ходе судебного заседания.

Также суд обязал представителей Кабмина предоставить в письменном виде ответы на вопросы, на которые они не смогли ответить во время судебного заседания.

Вместе с тем, суд обязал представителя Министерства инфраструктуры пояснить, почему министерство изменило свою позицию по отношению к предмету жалобы - постановлению №710. Так, в ходе слушаний представитель Мининфраструктуры полностью поддержал позицию представителей Кабмина и Министерства финансов об отказе «Энергоатому» в удовлетворении его жалобы. В то же время представитель не смог по просьбе судьи прокомментировать письмо Мининфраструктуры, которым это ведомство сообщает Министерству финансов о том, что оно не согласовывает постановление Кабмина № 710, считает невозможным реализацию норм этого постановления и настаивает на его отмене.

В свою очередь представители «Энергоатома» выразили надежду, что откровенно ангажированное решение Окружного админсуда Киева будет отменено Киевским апелляционным административным судом, как противоречащее действующему законодательству, ставящее под угрозу энергетическую безопасность Украины и функционирование экономики страны в целом.

Продолжение рассмотрения дела назначено на 15:30 28 января.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2015 года «Энергоатом» выиграл суд по делу о взыскании с компании 4,2 млрд грн. Так, коллегия судей Киевского апелляционного административного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу НАЭК «Энергоатом» на постановление Окружного административного суда Киева от 16 сентября о взыскании с компании 4,2 млрд грн части искусственно начисленного дохода за 2014 год.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.