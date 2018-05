Обвал на рынке нефти продолжается: Brent опустилась до $29,3

Цена на нефть марки Brent вслед за WTI снизилась более чем на 5% на фоне сохраняющегося переизбытка сырья в мире и на опасениях инвесторов возвращения иранской нефти на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.49 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,66% - до 29,43 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость марки Brent опускалась более чем на 5%, до 29,32 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,69% - до 29,42 доллара за баррель, пишет Прайм.

Санкции с Ирана могут быть сняты в ближайшее время, что позволит ему увеличить экспорт нефти на уже затоваренный мировой рынок. Страна готовится отправить сотни тысяч баррелей нефти в Индию, наиболее быстрорастущий нефтяной рынок Азии, и ряду европейских потребителей.

Ранее в январе посол Ирана в РФ сказал, что Тегеран ожидает решения о снятии санкций ЕС в ближайшие дни после подтверждения МАГАТЭ соблюдения ядерных положений июльского соглашения по Ирану. После этого стало известно, что ЕС отложил снятие экономических санкций с Ирана до 28 января в рамках технических мер, необходимых перед подтверждением соглашения по иранской ядерной программе.

"Сейчас неподходящее время для возвращения Ирана как для рынка, так и для самой страны. Было бы намного лучше, если бы Иран вернулся на рынок, когда цены были около 100 долларов", - заявили аналитики Phillip Futures агентству Рейтер.

Напомним, сегодня глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые проигрывают, — «стран-дауншифтеров».

Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван «радикальными изменениями в потреблении». «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился», — сказал Греф.

«Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем. Welcome to the future!» — пригласил глава Сбербанка.

«Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, — победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать», — заключил он.

По мнению Грефа, России угрожает «колоссальный разрыв в доходах» по сравнению со «странами-победителями».