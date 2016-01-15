"Энергоатом" предложил антикоррупционным организациям проанализировать закупки в ядерной отрасли

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС страны, предложила представителям антикоррупционных организаций проанализировать особенности закупок в ядерной отрасли, говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что украинские СМИ довольно часто в негативном ключе описывают тендерные закупки, проводимые «Энергоатомом». Кроме того, часто компанию обвиняют в том, что она отдает предпочтение либо фирмам, связанным с коррупционными схемами, либо проводит закупку у одного участника.

«В связи с этим «Энергоатом» предлагает представителю любой антикоррупционной организации, активно участвующему в процессах разработки нового законодательства и имеющему авторитет в социуме и политикуме, на практике проанализировать процедуры и особенности закупок в ядерной отрасли», - заявили в компании.

При этом отмечается, что «Энергоатом» не раз осуждали за закупку оборудования у компании олигарха Константина Григоришина, альтернативы которой на тендере не было. Также указывается, что некоторые ресурсы регулярно комментируют закупки у фирм, связанных с нынешней, бывшей властью либо просто одиозными персонажами, в то время как действующее законодательство не предусматривает возможности выбора контрагента в зависимости от политического окраса бенефициара.

Таким образом, в компании предложили представителю антикоррупционных организаций в течение месяца полноценно отслеживать работу предприятия «Атомкомплект» вместе с руководством этого предприятия. «Атомкомплект» является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом», которое специализируется на закупках для АЭС.

«Мы предлагаем не только изучить нынешние процедуры, но и отработать предлагающиеся изменения, особенно с учетом рекомендаций ЕС, которые время от времени становятся предметом спекуляций со стороны отдельных политиков», - подчеркнули в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.