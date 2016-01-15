Украина за год импортировала угля на $1,6 миллиарда, почти половину купила у России

Украина в 2015 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 млн долл. (47,2% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 400 млн долл. (24,5%), из Казахстана – 123,7 млн долл (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в 2015 году составил 50,124 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,773 млрд долл.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.