"Газпром" официально отказался от закупки туркменского газа

"Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января, говорится в сообщении туркменской компании, пишет РИА Новости.

"Государственный концерн "Туркменгаз" информирует, что "Газпром экспорт" также официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года", — говорится в сообщении.

В начале января "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром экспорт" уведомил туркменскую сторону о прекращении приема туркменского природного газа.

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До мирового экономического кризиса 2008 года Россия была основным покупателем туркменского природного газа. Тогда Туркменистан поставлял в Россию около 50 миллиардов кубических метров природного газа в год. Кризис сократил эти объемы до 10 миллиардов кубометров в год, а в 2015 году — до 4 миллиардов кубометров.