Нефть продолжает дешеветь: Brent впервые с 2004 года упала ниже $29

Цена на нефть североморской марки Brent на торгах 15 января упала ниже отметки в $29 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

Вечером стоимость барреля Brent торговалась на отметке $28,95. Столь низкая цена на Brent в последний раз была зафиксирована 6 февраля 2004 года.

Позднее нефть отскочила, и баррель Brent уже торговался дороже $29. Торги открылись на отметке в $31,01, в то время как вчерашние были завершены на уровне $30,88 за баррель.

Цены на нефть стремительно падают с конца 2015 года. Эксперты связывают это с ожиданиями последствий от снятия санкций с Ирана.

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Ранее министр нефти Ирана Биджан Намдар Занганех говорил о готовности увеличить добычу на 0,5 млн барр./сутки в течение нескольких недель после снятия санкций и еще на столько же в пределах шести месяцев.