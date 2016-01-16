Reuters: "Газпрому" придется уменьшить объемы поставок газа в Китай

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, близкие к энергетическому гиганту России, передает Deutsche Welle.

Пересматривать оптимистичные планы приходится из-за падения мировых цен на энергоносители и неопределенность, нависшую над китайской экономикой.

Источники уверяют, что чрезвычайно дорогой проект трубопровода, который является частью стратегического разворота на восток президента РФ Владимира Путина, будет построен по плану. Тем не менее, они признают, что продажи в Китай сначала будут ниже, чем предполагалось, когда Москва в мае 2014 достигла соглашения с Пекином стоимостью 400 миллиардов долларов США.

"Мы начнем выполнять соглашение в 2019 году, но объемы могут быть меньше, чем изначально ожидалось", - передает Reuters слова источника в "Газпроме".

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Как сообщается, Москва стремится "разворота на Восток", чтобы уменьшить свою зависимость от экспорта энергоносителей на Запад из-за ряда событий, в частности, аннексии Крыма Россией и поддержки ею сепаратистов на Востоке Украины.

Поставки газа через газопровод "Сила Сибири" должны начаться с объема в пять миллиардов кубометров в год и постепенно подняться до 38 миллиардов кубов, согласно контракту, который рассчитан на 30 лет. Последняя цифра - это чуть меньше, чем сейчас у "Газпрома" покупает Германия. Но Китай находится в выгодной позиции покупателя на рынке, который заполнен энергоносителями из других источников. В частности, речь идет о сжиженном природном газе из Катара и Австралии, и газа из Центральной Азии.

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Как сообщается, механизм ценообразования в контракте так и не был раскрыт общественности. По словам аналитиков, для того, чтобы достичь безубыточности экспорта российского газа в Китай цена на нефть должна быть не ниже 80 долларов за баррель. А этот уровень, как считается, вряд ли возможен в среднесрочной перспективе. Если на момент сделки сырая нефть торговалась выше 100 долларов США за баррель, то сейчас она упала до 30 долларов. За этот же период замедлился и рост китайской экономики.

"В любом случае, объемы будут ниже (чем сообщалось ранее, - ред.), - цитирует Reuters другой источник, близкий к "Газпрому" и знакомый с переговорами с Китаем. - "Газпром" выбрал сложный путь и ошибся".