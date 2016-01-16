В Минэнерго заявили о снижении цены на бензин в некоторых сетях АЗС

Цена бензина в некоторых сетях автозаправочных станций начала снижаться на фоне договоренностей с нефтетрейдерами, достигнутыми в ходе совещания с участием руководства Министерства энергетики и угольной промышленности и Антимонопольного комитета, по поручению премьер-министра Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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«По результатам мониторинга рынка, который проводит соответствующая экспертно-аналитическая группа, ряд автозаправок 16 января в 00:00 начал снижение цены на бензин и дизельное топливо. В частности, автозаправки «Укрнафта», «Сентоза», «Авиас», «Мавекс», ANP, «Маршал» снизили цену на бензин на 50 коп. и цену на дизельное топливо на 1 грн. 50 коп, - сообщили в Минэнерго. - Заправки UPG снизили цену бензина на 50 коп., дизельного топлива на 75 коп».

В министерстве отметили, что есть предпосылки к тому, что и остальные игроки на рынке в ближайшие несколько дней присоединятся к тенденции снижения цен, реагируя на удешевление нефти.

Как сообщал УНИАН, Минэнерго провело 13 января встречу с операторами украинского рынка нефтепродуктов. В министерстве отмечали, что на данный момент Украина импортирует около 70% нефтепродуктов, а на ценообразование влияет как цена на нефть, так и валютная ситуация, ставки акцизов на топливо и логистика.