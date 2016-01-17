Иран намерен к осени увеличить экспорт нефти вдвое

Иран намерен немедленно увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана по вопросам коммерции и международных отношений Амир Хуссейн Заманинья, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеБлижневосточные рынки падают на фоне новостей из Ирана - ВВС

Он также добавил, что увеличить экспорт на еще полмиллиона баррелей в день страна планирует в ближайшие месяцы.

В свою очередь министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что этот показатель будет достигнут через 6-7 месяцев, пишет "Прайм".

Напомним, 16 января МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором говорилось, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы. Связанные с этим международные санкции против него были сняты.

Отмена санкций позволяет Ирану немедленно увеличить экспорт нефти - это может оказать дополнительное давление на рынок, где в последние месяцы сложился избыток предложения. Мировые цены на нефть резко упали в конце 2015 - начале 2016 года.

Снятие санкций также означает, что Иран получит доступ к примерно 50 миллиардам долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, Иран сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым ему был ограничен